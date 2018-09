Před Trumpem musí jeho lidé schovávat dokumenty, tvrdí kniha

Woodward svou knihu sepsal na základě rozhovorů s bývalými i současnými pracovníky Bílého domu. Odhaluje v ní, co si o Trumpovi skutečně jeho nejbližší spolupracovníci myslí. I to, jak se prezident za zdmi Bílého domu chová.

V úvodu knihy popisuje třeba scénu, kdy bývalý hlavní ekonomický poradce Gary Cohn viděl na Trumpově stole v Oválné pracovně návrh dopisu, který považoval za nebezpečný pro národní bezpečnost. USA by odstoupily od obchodní dohody s Jižní Koreou, což by ohrozilo program, v jehož rámci by USA měly být schopny zachytit odpálení severokorejské rakety za 7 vteřin.

"Ukradl jsem to z jeho stolu. Nemohl jsem dopustit, aby to viděl. Musel jsem chránit zemi," měl podle Woodwarda říct Cohn jednomu ze svých asistentů. A není jediný, podobnou taktiku zvolil několikrát i bývalý pracovník bílého domu Rob Porter, který podle CNN, která kopii Woodwardovy knihy získala v předstihu, Trumpovy schovával dokumenty, kradl mu je ze stolu a rozptyloval jej, aby mu bránil v "nebezpečných" rozhodnutích. Woodward přístup Trumpových poradců označuje za "administrativní puč".

Prezident se podle knihy navíc netěší příliš velkému respektu členů své vlády. Ministr obrany James Mattis měl o Trumpovi říct, že má inteligenci páťáka nebo šesťáka poté, co s ním probíral protiraketovou obranu. To po zveřejnění informací z knihy Mattis dementoval a označil za "produkt něčí bohaté představivosti".

Personální šéf Bílého domu John Kelly měl podle Woodwarda o prezidentovi mluvit jako o "pomatenci a idiotovi". Jeho bývalý osobní právník John Dowd měl zase říct, že Trump je "zas*aný lhář" a Trumpa měl Dowd varovat, že jestli bude vypovídat před zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem, který se zabývá údajným ruským ovlivňováním amerických prezidentských voleb, tak "skončí v oranžovém (vězeňském) obleku".

"Je to idiot. Snažit se ho o něčem přesvědčit, je naprosto nesmyslné. Je úplně mimo. Jsme v blázinci. Vůbec nevím, proč tu jsme. Tohle je ta nejhorší práce, kterou jsem kdy měl," tvrdí Woodward, že řekl Kelly na schůzce zaměstnanců.

Kelly během úterý vydal prohlášení, v němž odmítl, že by prezidenta nazval idiotem. Dowd zase popírá, že by mluvil o "oranžovém obleku". Bílý dům knihu označil za smyšlený příběh, který má před listopadovými volbami do Kongresu prezidenta očernit. Woodward ale trvá na tom, že to, co napsal, je pravda.

Pro Trumpa je mimořádně nepříjemné, že je autorem knihy novinář, který už jednoho prezidenta z Bílého domu "vystěhoval". Byl to právě Woodward, kdo s kolegou Carlem Bernsteinem odhalil aféru Watergate, která vedla k rezignaci Richarda Nixona. Za svou práci obdržel Woodward Pulitzerovu cenu.

Posledlost vyšetřováním ruského vměšování

Trumpa by o úřad mohla připravit údajná aféra s ovlivňováním voleb ze strany Ruska. A podle knihy je obviněním americký prezident doslova posedlý. Když jej právníci připravovali na výslech, měl se chovat jako "král z nějakého shakespearovského dramatu". To vedlo Dowda a Trumpova současného osobního právníka Jaye Sekulowa k tomu, že šli za vyšetřovatelem Muellerem a Trumpův výslech na nečisto mu předvedli. Snažili se jej přesvědčit, že Trump nemůže vypovídat, protože není schopen říkat pravdu! Dowd odmítá, že by něco takového proběhlo.

Prezident má často urážet členy své vlády. O ministru spravedlnosti Jeffu Sessionsovi měl říct, že je "mentálně retardovaný" a kvůli přízvuku "pitomý jižan". Na twitteru Trump napsal, že tyto slova nikdy nepoužil.

O bývalém personálním šéfovi Bílého domu Reinci Priebusovi měl zase říct, že je "krysa, která se plíží kolem". A prezidenta Obamu nazval kvůli tomu, že nezasáhl ve válce v Sýrii, "slabým ko*otem".

Trump je prý posedlý svým mediálním obrazem a svými tweety, které si nechává tisknout a porovnává, které mají největší dosah. Jeho podřízení se obávají, že kvůli twitteru zavede prezident Trump USA i do války.

Výbušná kniha o 448 stránkách vyjde 11. září. Nese název Strach: Trump v Bílém domě.