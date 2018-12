Drama při silniční kontrole: Muž v autě narychlo snědl hromadu drog

Při běžné silniční kontrole na ulici Strakonická v Praze muž spolykal neznámé množství chemické látky. Přímo před zraky policistů pak upadl do bezvědomí a musel být převezen do nemocnice.

Dopravní hlídka policie zastavila dnes na ulici Strakonická v Praze auto k běžné silniční kontrole. "Policisté z dopravní služby zastavili vozidlo, kde bylo zjištěno, že jeho řidič má zákaz řízení," potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle slov policejního mluvčího pak v průběhu kontroly spolujezdec spolykal přímo před policisty zatím neznámou látku. S největší pravděpodobností se jednalo o drogy.

V dalším spolykání látky už policisté muži zabránili. I přesto spolujezdec upadl do bezvědomí a musel být resuscitován. Záchranáři pak muže převezli do nemocnice. "Jednačtyřicetiletého muže se zástavou srdce záchranáři resuscitovali, následně napojili na plicní ventilaci a odvezli do motolské nemocnice,“ řekla k události mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

V tuto chvíli jsou na místě kriminalisté, kteří vyšetřují, co se přesně přihodilo. Na místo události je také protidrogový tým. Řidič auta byl zadržen a odvezen na policejní stanici.