Předávání cen zastínila romantika. Žádost o ruku v přímém přenosu!

Hvězdy filmového plátna se na rozdíl od jiných slavnostních ceremoniálů neprošli po červeném ale po zlatém koberci. Letošní ročník se nenechali ujít třeba Antonio Banderas, Kit Harington nebo Kirsten Dunst.

Z vítězství se radovali tvůrci britsko-amerického seriálu Hra o trůny, který získal hlavní cenu pro nejlepší dramatický seriál. Hlavní ocenění si odnesl už potřetí. Seriál měl letos celkem 22 nominací, proměnil ale jen tři. Kromě hlavní ceny také ocenění za vizuální efekty a cenu pro nejlepšího herce ve vedlější roli si odnesl Peter Dinklage, který hraje Tyriona Lannistera.

Nejvíc ocenění si odnesl sitcom The Marvelous Mrs.Maisel. Ten získal cenu za nejlepší komediální sérii a další čtyři ocenění, včetně nejlepší herečky v hlavní roli. Cenu pro nejlepšího herce v komediálním seriálu si odnesl Bill Hader.

Nejlepší herečkou v dramatickém seriálu se stala Claire Foyová za roli královny Alžběty II. v sérii The Crown. V mužské kategorii zvítězil athhew Rhys ze seriálu Takoví normální Američané.

Při letošním udílení cen došlo také na žádost o ruku. režisér Glenn Weiss, který získal cenu za režii letošního ceremoniálu filmových Oscarů, při děkovné řeči požádal svou partnerku Jan Svendsonovou o ruku. Informuje o tom agentura AFP.

"Ptáš se, proč o tobě nerad říkám, že jsi má přítelkyně? Protože chci, abys byla mou ženou," řekl ražisér. Poté poklekl a nasadil partnerce snubní prsten. Zároveň jí řekl, že je tím nejkrásnějším, co v životě má.

Director Glenn Weiss proposes to his girlfriend onstage while accepting the Emmy for outstanding director for a variety special. Is there a category for "Best Proposal"? #Emmys https://t.co/SyRxaeGOBK pic.twitter.com/76DgAEKwVy