Předpověď astrologů pro rok 2018: Pracovní úspěchy a lepší vztahy

S koncem roku snad každý pomyslí na to, co všechno asi přinese ten následující. A rok 2018 by měl být ve většině ohledů lepší, než ten uplynulý. Alespoň tedy podle astrologů, kartářů a numerologů. Dařit by se údajně mělo především mezilidským vztahům. A pozadu by nemusely zůstat ani úspěchy pracovní.

Pozitivní změny by podle věštců mohl iniciovat v únoru začínající rok psa, který vystřídá chaotickou vládu kohouta. Promítnout by se to mělo zejména ve vztazích. "Měly by se vylepšit mezilidské vztahy. A vůbec partnerské - protože ty byly taky dost teďko - v tom kohoutu se odcházelo, měnilo...takže myslím, že tady je velká naděje na splněný přání," řekla věštkyně Helen Silvan.

Výhodu by měly mít zejména čerstvé partnerské vztahy. Ty trvalejší by totiž naopak mohly projít zatěžkávacím testem. "U lidí, kteří již jsou spolu více jak 4-5 let, naopak rok 2018 jim bude přinášet určitou zkoušku, ve kterých může řada těchto partnerských párů i dojít k rozchodu,“ popsal Vlastík Plamínek.

Že rok 2018 bude pro lidské vztahy lepší, potvrzuje i řeč čísel. Výsledný součet totiž dává číslo 11 či 2, což je podle numerologů pozitivní znamení. "Každé číslo má své pozitivní stránky i negativní stránky. Číslo 11 má tu negativní stránku, že je to hodně číslo práce - překonávání překážek - ale má tam tu výhodu, že dojdeme k úspěchu," řekla numeroložka Hana Černá.

Užít bychom si oproti hektickému roku 2017 měli i více odpočinku a klidnějšího tempa. Místo přehnaného užívání rozumu by navíc mohly dostat větší prostor emoce. "Rok 2017 byl o síle a vůli... A jeho domov byl mozek. Rok 2018 se nám přesouvá do žaludku, protože v žaludku se nachází centrum intuice a pocitu," dodala numeroložka Lenka Suchardová.



Ať už se předpovědi mystiků v novém roce naplní či nikoliv, všichni pro vás pro rok 2018 mají jedno přání – "Já bych vám chtěl za sebe popřát hlavně lásku, hojnost a rovnováhu, protože pokud je člověk v rovnováze, tak má vše, co potřebuje. A pokud člověk odhodí své ego, tak má možnost dělat zázraky. A vy to dáte! Krásný rok 2018," řekl Vlastimil Plamínek.