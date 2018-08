Předpověď až do konce prázdnin: Extrémní vedra už brzy skončí!

Ještě příští týden nás čekají extrémní teploty i nad 35 °C, poté ale přijde ochlazení a to o zhruba deset stupňů Celsia! Na konci prázdnin by podle meteorologů mělo být přes den v maximech už "jen" asi 24 °C. Sucho bude dál.

Česko čelí vlně veder a podle meteorologů tomu tak zůstane i příští týden. Pak už by ale mělo přijít ochlazení - a to o zhruba deset stupňů. Vyplývá to z měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"V prvním týdnu předpovědi (6.-12.8.) budou opět dny s extrémně nadprůměrnými teplotami kolem 35 °C. V dalších týdnech předpovědi zůstanou teploty vzduchu spíše nadnormální, týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme většinou kolem 26 °C, na přelomu srpna a září (týden 27.8.-2.9.) pak kolem 24 °C," sdělil ČHMÚ.

Srážkově očekávají odborníci období od 6. srpna do 2. září 2018 průměrné. "Srážky zejména v první polovině období budou mít převážně lokální charakter (přeháňky, bouřky), proto nelze očekávat všeobecné zmírnění vláhového deficitu," dodal ČHMÚ.

Kvůli velmi vysokým teplotám zůstávají až do sobotního večera v platnosti některé výstrahy. Týkají se celkem osmi krajů - Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého, Jihomoravského, Olomouckého a Prahy. Téměř v celé republice pak hrozí nebezpečí požárů. Kdy bude varování odvoláno, není jasné.

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ

Neděle

V noci většinou polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Přes den polojasno až oblačno, během dne místy přeháňky nebo bouřky, zejména na Moravě a ve Slezsku. V severozápadní polovině Čech srážky jen ojediněle. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti do vyjasnění. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C, na jižní Moravě až 33 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C. V noci slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s. Přes den mírný severní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s v bouřkách přechodně zesílí. Večer bude vítr slábnout.

Pondělí

Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, na jihovýchodě kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Slabý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 5 m/s.

Úterý

Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, zejména na horách na jihu. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 °C. Slabý jižní až jihozápadní vítr 1 až 4 m/s.

Středa

Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 °C, v Čechách v nížinách až 38 °C. Slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Čtvrtek

Jasno až polojasno, v Čechách postupně oblačno a místy, na ostatním území ojediněle, přeháňky a bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 18 °C. Nejvyšší denní teploty 33 až 37 °C, v Čechách v nížinách až 39 °C. Mírný jižní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Pátek až neděle

V pátek oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo bouřky. V dalších dnech oblačno až polojasno, zpočátku místy, postupně ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty v pátek 22 až 18 °C, v dalších dnech 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C, v pátek na Moravě a ve Slezsku 30 až 35 °C.