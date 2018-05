PŘEDPOVĚĎ NA LÉTO: Odborníci řekli, jaké počasí nás letos čeká

Léto je za dveřmi a mnoho lidí by zajímalo, jaké to letošní bude, co se počasí týče. Určit předpověď na tři měsíce dopředu, je sice jako hádat z křišťálové koule, přesto se dá podle nejrůznějších modelů určit, jaké období nás čeká. Pokusili se o to experti ze společnosti AccuWeather, kteří se zabývají dlouhodobými předpověďmi počasí.

Jaké nás čeká v létě počasí?

Riziko požárů a vlny veder na západě Evropy

Západní a část střední Evropy se musí v létě připravit na vlny veder. Teploty kolem 32 stupňů budou měřit například ve francouzském Toulouse či Lyonu, italském Milánu a Florencii či německých městech Berlíně a Frankfurtu.

Nejvyšší teploty, které budou atakovat až 38 stupňů, čekají podle meteorologů jižní Francii a severní Itálii. "Existuje obava z dlouhotrvajících vln veder v závěru léta, které mohou způsobit zdravotní problémy starým i mladším lidem," upozornil meteorolog Alan Reppert. Dalším problémem bude špatná kvalita ovzduší.

Přetrvávající horko negativně ovlivní také zemědělství, některé oblasti budou trpět úmorným suchem. Vysušená půda i vegetace navíc povedou k vysokému riziku vzniku požárů. Ty budou podle meteorologů nejčastěji hrozit v pásu od jižní Francie, přes severní Itálii až do jižního Německa. "Každý požár navíc zhorší kvalitu ovzduší v těchto regionech," vysvětlil meteorolog Tyler Roys.

Zatímco úhrn srážek bude od června do srpna spíše podprůměrný, případné bouřky mohou udeřit obrovskou silou – především kvůli nezvyklému horku v celé oblasti. Může je doprovázet silný vítr a bleskové záplavy.

