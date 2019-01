Předpověď na rok 2019! Tak tohle se doopravdy NESTANE!

Co nový rok přinese? Tuto otázku si klade mnoho lidí. A byť je těžké do budoucnosti nahlédnout, pokud samozřejmě nevypomohou nadpřirozené síly, máme pro vás přehled událostí, které se skutečně stát nemohou.

Miloš Zeman se stane čestným předsedou pražské kavárny



I kdyby se takzvaná pražská kavárna začala formálně organizovat, je velmi malá pravděpodobnost, že by zvolila českého prezidenta svým čestným předsedou. A to i přes skutečnost, že se Miloš Zeman i se svým okolím velmi zasloužil o mediální proslulost názvu této blíže nedefinované skupiny.



Zdeněk Troška bude mít svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy



Režisér Zdeněk Troška patří mezi kontroverzní postavy českého filmu. Ačkoliv jsou jeho filmy divácky úspěšné, filmoví kritici nešetří ostrými slovy. Je tedy otázkou, jestli by se Troškovi podařilo získat hvězdu byť jen na případném barrandovském chodníku slávy.



Rusko zažádá o členství v Evropské unii a NATO



Není příliš odvážné prohlásit, že dříve zamrzne peklo, než že Ruská federace v čele s prezidentem Vladimírem Putinem spojí svou politickou budoucnost s Evropskou unií a vojensky posílí Severoatlantickou alianci (NATO). Po rozpadu Sovětského svazu Rusko funguje jako protiváha Západu, který je reprezentovaný právě Evropskou unií a NATO.

Andreje Babiše nezvolí členové ANO předsedou



Po minulých, velmi těsných stranických volbách hnutí ANO (ve smyslu, že vítěz jen těsně nedostal všechny hlasy) je opravdu jen malá šance, že by si členové hnutí nezvolili Andreje Babiše jako předsedu. Volby do vedení hnutí se konají v polovině února, Babiš již potvrdil svou kandidaturu.





Ani letos neovládne fotbalovou Ligu mistrů žádný český klub



Přestože se plzeňská Viktorka snažila v základní skupině Ligy mistrů sebevíc, na giganty typu Realu Madrid, či AS Řím to bylo ještě pořád málo. Ale tak největším tuzemským velkoklubem byla stejně vždycky pražská Sparta a ta o poháry přece také bojovala a to v Polné! Tak třeba se té vytoužené trofeje z milionářské Ligy mistrů dočkáme v další sezoně.

Pošta doručí všechny balíky a včas



Českou poštu trápí nedostatek lidí, který se promítl do omezených možností doručování balíků. Na redakční e-mail a facebook TN.cz přišly desítky zpráv popisující špatné zkušenosti s poštou. A vzhledem k tomu, že nezaměstnanost pravděpodobně zůstane i nadále nízká, nedá se předpokládat, že by pošta mohla doplnit chybějící personál.





Rytmus se vrátí k Daře



Přestože spolu tvořili pár sedm let, loni se Patrik Vrbovský alias Rytmus a Dara Rolins rozešli. Důvodem může být i to, že Dara nechtěla další dítě. Rytmus se mezitím dal dohromady s Jasmínou Alagič a čekají spolu nový přírůstek. Šance, že Rytmus s Darou znovu obnoví svůj vztah, je nulová.





Hyperloop spojí Prahu, Brno a Bratislavu



Jakkoliv by měl Jihomoravský kraj zájem o zavedení nového, vysokorychlostního prostředku, je jisté, že to letos nestihne. Zatím není hotová ani studie proveditelnosti, která má posoudit, zda je systém reálné vystavět a pokud se vůbec vyplatí. Pomocí hyperloopu by se dalo z Brna do Prahy dostat za 20 minut.

Nákres hyperloopu:

Zdroj: Profimedia



Trump udělí občanství všem migrantům



Boj proti nelegální migraci je jedním ze stěžejních témat nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Při nedávné snaze tisíců migrantů ze středoamerických zemí dostat do Spojených států Trump pohrozil uzavřením hranic a dokonce i povoláním armády. Nelze tedy předpokládat, že by obměkčil své srdce a všem migrantům udělil občanství.



Nezávislost pro Moravu



Hlavním nositelem myšlenky větší nezávislosti Moravy je v současnosti politická strana Moravané. Ta navrhuje přetvoření České republiky na spolkový stát s větší autonomií pro jednotlivé spolkové země.



Moravané však ve volbách získali jen malou podporu. Do poslanecké sněmovny kandidovali samostatně naposledy v roce 2010, pro volby 2017 se dohodli na společné kandidátce s SPD. V komunálních volbách 2018 si oproti těm minulým polepšili o tři zastupitele na celkových 63.