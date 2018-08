Předseda SVJ ukradl miliony na opravy! Odhalila to až jeho smrt

Mnohdy až po smrti na povrch vyplouvají nejrůznější tajemství. Na manko se přišlo až poté, co šéfa společenství vlastníků zabil vlak. Pravděpodobně spáchal sebevraždu, i když vyšetřování to nepotvrdilo.

Lidé ale už začali tušit, že v účetnictví společenství něco nehraje. V kase měly být 4 700 000 korun. "Na účtu zbylo pouhých dvacet tisíc korun," informovala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Peníze se nenašly a kam se poděly, netuší ani předsedova bývalá žena. "Kdybych to věděla, tak by byly zpátky, okradl i vlastně mě," prohlásila. "To byl hroznej šok, mysleli jsme, že přijdeme o byty," vzpomínala na moment, kdy se dozvěděli, že peníze zmizeli, jedna z obyvatelek.

Kdyby dům přišel třeba o střechu a pojistka by nestačila, lidé nebudou mít z čeho hradit opravy. A tak do fondu oprav šetří zase od začátku. Štáb TV Nova celý dům prošel a je jasné, že rekonstrukci by to chtělo. Někde se láme zeď, jinde je potřeba vymalovat, nutné je také nové schodiště.

Podle sousedů to nevypadalo, že by si předseda nějak užíval. Podle některých obyvatel peníze utratil za hrací automaty. Za zpronevěru je sice sazba až osm let vězení, policie ale nemá koho obvinit. "Případ jsme odložili, trestní stíhání není možné proti zemřelému člověku," sdělila Kormoušová.

Pokud chtějí vlastníci bytů peníze zpátky, musejí k soudu. "Pro případ, že věc je řešena v dědickém řízení, nechť se přihlásí se svojí pohledávkou. Pokud by dědicové popřeli dluh, budou odkázáni na soudní žalobu a domnívám se, že by byli se svojí žalobou úspěšní," radí právník Pavel Jelínek.

Muž měl vlastnit byt a teď už je údajně součástí dědictví. Jelikož si ho podle kriminalistů nepořídil ze zpronevěřených peněz, policie ho nemůže zabavit.