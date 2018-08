Přehled po krajích: Nejvíce berou důchodci v Praze! Muži mají více

Výdaje, které stát každoročně na důchody vydává, stále stoupají. Zatímco v roce 2000 to bylo jen 181 miliard, v roce 2016 to bylo 394 miliard a vloni celková částka poprvé překročila hranici 400 miliard, konkrétně stát na výplatu důchodů dal 404 miliard, z toho na starobní důchody šlo 333 miliard.

Postupně se zvyšuje nejen to, kolik důchodci dostávají, ale i počet let, které pobíráním starobních důchodů stráví. Zatímco v roce 2000 žili muži ve starobním důchodu 16,78 let a ženy 22,72 let, vloni to bylo 19,23 let u mužů a 27,89 let u žen.

Starobních důchodů vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení zhruba 1,8 milionu. Dalších 600 tisíc lidí dostává starobní důchod v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem. U mužů znamená kombinace starobního a vdoveckého důchodu přilepšení zhruba o 1 500 korun. Ženy pobírající vdovský a starobní důchod dostávají měsíčně téměř o 2 tisíce více, než důchodkyně pobírající jen starobní.

Nejvíce důchodců žije v nejlidnatějších krajích – ve Středočeském, Moravskoslezském, Jihomoravském kraji a v Praze. Pražané mají nejvyšší průměrné důchody, 13 767 korun u mužů a 11 737 korun u žen.

Nejčastěji čeští senioři dostávají starobní důchod v rozmezí 13 a 14 tisíc korun. Takováto částka chodila od České správy sociálního zabezpečení na účty necelému čtvrt milionu důchodců. S důchodem do tří tisíc muselo vystačit 6 453 důchodců. Naopak 35 769 seniorů, z toho 7 363 žen, pobíralo důchod vyšší než 18 tisíc korun.