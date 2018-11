Přehrada vysychá! Vodohospodáří hlásí rekordní pokles hladiny

To je asi nejmarkantnější důkaz rekordního poklesu hladiny na Hracholuskách. Jsou vidět pilíře před desítkami let zatopené vodní elektrárny. Pamětníci mohou svým vnoučatům z loděk ukazovat bunkry a místa, kde si jako malé děti hrávali.

“Vykukují tady bunkry, zatopené skály i mlýny, které se zbouraly. To si na to člověk vzpomene a vrátí se zpátky do dětských let,“ řekl pamětník Jaroslav Hanzlík.



Úbytek vody způsobený suchem podle vodohospodářů žádný vliv na fungování přehrady nemá. Na zásobování vody průmyslových firem v Plzni to stačí.



“Jsme přibližně o tři a půl metru níž, než by mělo být v tuhle dobu. Pro představu jsme ještě šest až šest a půl metru níže, než je maximální provozní hladina,“ přiblížil vedoucí hrázný na vodním díle Hracholusky Karel Matějka.



Ale zdejší chataři jsou z toho hodně nešťastní a nemá radost ani plzeňský rybářský svaz. Totiž v tak nízké hladině vody nemají ryby velkou šanci schovat se před útoky obávaných predátorů. Například kormoránů velkých. Kvůli úbytku vody se musela omezit i lodní doprava, nedalo se plout po celé nádrži.