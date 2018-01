Místostarostu rozzuřily petardy. Sprostě vynadal obyvatelům obce

"Všem sousedům ve Slušticích, co střílejí ohňostroje, bych popřál jen to nejhorší. Víte, jak se zvířata bojí? Třeba klokan nebo prasnice se selaty? Přál bych vám zažít třeba pocit, když bude vaše a před porodem a tohle jí začne střílet nad hlavou. Všichni chcípněte, zm**di," opřel se do svých sousedů místostarosta Sluštic Michal Devín na Facebookové stránce Myšákova Farma.

Zdroj: facebook

Od obyvatel Sluštic okamžitě schytal kritiku v komentářích a tak raději příspěvek později smazal. Svůj postoj vůči ohňostrojům dal však velmi jasně najevo. A není zdaleka jediný, kdo takový postoj zastává.

"Byl to momentální zkrat způsobený strachem o zvířata která, špatně snášejí ´ohňostroj´. Stres bohužel u některých končí zdravotními problémy a např. předčasným porodem jako tomu bylo následující den a úhynu všech narozených mláďat. To Vám pak zůstanou jen oči pro pláč," reagoval pro TN.cz místostarosta Devín.

Chovatelé psů a jiných domácích zvířat mají na zábavní pyrotechniku podobný názor. Stejně jsou na tom i rodiče malých dětí, kterým petardy mohou budit děti ze spaní. O případu rozhořčeného tatínka jsme informovali ZDE.

Rodiče jsou také nešťastní z toho, že když jim ratolesti povyrostou, chtějí si pyrotechniku vyzkoušet, ale jsou při tom velmi neopatrné a často se zraní. O takovém zranění jsme informovali ZDE.

S tím, že by se zábavní pyrotechnika měla zakázat souhlasí také většina čtenářů TN.cz, jak potvrdila naše nedávná anketa.