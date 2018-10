Překoná Evženie svatbu Meghan? Královská rodina zveřejnila detaily

Do velkolepé svatby vnučky královny Alžběty II., princezny Evženie, zbývá už jen několik dní. Buckinghamský palác zveřejnil podrobnější informace o tom, jak bude velký den vypadat. Víc už se ví o podobě svatebního dortu i o hudbě na obřadu.

Windsor se sotva vzpamatoval z humbuku kolem květnové královské svatby a už se chystá na další. Devátá následnice trůnu princezna Evženie si v pátek, po sedmi letech vztahu, vezme Jacka Brooksbanka. Evženie je mladší dcera prince Andrewa a vévodkyně Sarah Fergusonové.

"Myslím si, že ta svatba bude zábavná, bude trvat dva dny. V pátek bude obřad a po něm formální večerní událost. V sobotu se chystá uvolněnější, méně formální odpoledne, kde má být i lunapark a podobné věci," popsala módní redaktorka Rachel Storyová.

Co do významnosti hostů svatba princezny Evženie za tou Harryho a Meghan nijak nepokulhává. Ve Windsorské kapli bude obřadu přihlížet 800 hostů. Mezi nimi by měli opět být George a Amal Clooneyovi a David s Victorií Beckhamovi. Očekává se také Robbie Williams.

Mezi členy královské rodiny bude chybět manželka prince Charlese Camilla. Ještě než byl oznámen termín svatby, přislíbila účast na školní akci ve Skotsku.

Na obřadu zazpívá italský zpěvák Andrea Boccelli. Zahraje také královská filharmonie a chybět nebudou tradiční fanfáry. Dort bude prý čokoládový v podzimních barvách. Po obřadu se ve Windsoru uskuteční recepce, kterou pro novomanžele uspořádá královna.

Módní kritiky ale nejvíc zajímá, co si nevěsta obleče. "O svatebních šatech Evženie jsem hodně přemýšlela a myslím, že budou klasické a tradiční. Bude chtít vypadat překrásně a jsem si skoro jistá, že jí královna půjčí korunku," prohlásila módní kritička Hilary Alexanderová.