Překvapení pro migranty: Italská loď je poprvé vrátila do Libye

Velmi nemile musela být překvapena skupina 108 migrantů. Ty z vod Středozemního moře zachránila v mezinárodních vodách italská loď Asso 28. Nevzala je ale do Itálie nebo jiné evropské země, jak migranti předpokládali, ale zamířila s nimi zpět do libyjského Tripolisu. Podle OSN tak mohla posádka porušit mezinárodní právo.

Italská loď možná porušila mezinárodní právo. V mezinárodních vodách zachytilo plavidlo Asso 28 tísňové volání uprchlíků. Loď vzala 108 lidí v pondělí na palubu, zamířila s nimi ale do libyjského Tripolisu, kde je vysadila.

Že prověřuje možné porušení práva, potvrdil v úterý úřad OSN mající na starosti uprchlíky. Podle něj totiž není možné vrátit uprchlíky do země, která není považována za bezpečnou. OSN a Evropská unie Libyi za nebezpečnou zemi označily.

"Sbíráme všechny potřebné informace o případu italské lodi Asso 28, která údajně odvezla 108 lidí zachráněných ze Středozemního moře zpět do Libye. Libye není bezpečným přístavem a mohlo by to představovat porušení mezinárodního práva," uvedla na twitteru italská pobočka Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Na případ upozornila španělská nezisková organizace Proactiva Open Arms. Její záchranné plavidlo bylo nedaleko a slyšelo komunikaci mezi posádkou italské lodi a libyjskou pobřežní stráží.

Klíčovou otázkou je, kde přesně k záchraně došlo. Podle Italů to bylo v tzv. pátrací a záchranné zóně, za níž je zodpovědná Libye, uvedl list The Telegraph. Ministr dopravy Danilo Toninelli na jednání senátu k případu uvedl, že italská pobřežní stráž se záchrany vůbec nezúčastnila a za vše byla odpovědná Libye.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini prozradil, že v uplynulých hodinách libyjské lodě odvezli zpátky do Afriky 611 migrantů. "Neziskovky protestují a pašeráci přicházejí o peníze? Fajn, v tomto směru budeme pokračovat," napsal Salvini na twitteru.