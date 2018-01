'Překvapil, neútočil!': Politologové řekli, co si myslí o debatě Zemana

Politologové se shodují, že předvolební debaty hrají v kampani významnou roli a jsou také velice oblíbené u diváků. A včerejší prezidentská debata to potvrdila. Nechali jsme odborníky, aby ji ohodnotili.

Nedělní debata trvala zhruba hodinu (celý záznam najdete zde). Podle odborníků měl Miloš Zeman dost času na to blýsknout se v lepším světle, nebo naopak leccos pokazit.

Podle politologů Miloš Zeman při debatě zabodoval hlavně pokorou. Dobrým krokem prý byl i příslib, že jako příští prezident bude více důstojnější. "Budu méně namyšlený, méně nafoukaný, méně sebevědomý," pronesl Zeman. "Takové to sebezpytování mají voliči rádi a Miloš Zeman překvapil tím, že mluvil o pokoře a zároveň neútočil," myslí si politolog Jan Kubáček.

Podle politologů také dobře uchopil například otázky na zahraniční politiku. "Je vidět, že v tom druhém kole se snaží oslovit i jiné voliče než své tvrdé jádro," upozorňuje Jan Herzmann.

Objevily se ale i chvíle, kdy mohl Zeman voliče spíš pobuřovat. "Bylo několik momentů, kdy se ozval starý Miloš Zeman, kdy se začal hádat o některé věci, že si je pamatuje nejlépe a že je zná v detailu," upozornil Kubáček. Narážel tak na jeho napomenutí moderátora Reye Korantenga. "Opravte své informace," vyzýval ho.

I když Korantengovi experti vytýkali, že možná až příliš horlivě skákal prezidentovi do řeči, to, že ho Zeman na konci debaty pozval na skleničku, se jim zamlouvalo ještě méně. "To zase zbytečně asociuje a připomíná lehkou vazbu a přátelství Miloše Zemana s alkoholem," upozorňuje Kubáček.

A mrkající prezident? Netrvalo příliš dlouho a právě tento záběr obletěl internet a začal plnit sociální sítě."Poslal jim vzkaz, poslal jim zábavu, poslal jim nějakou symboliku té první debaty, takže i kdyby to bylo parodováno, už to zafungovalo a už to bude mít úspěch," dodává politolog. Přesto se experti nemohou shodnout, jestli šlo o strategii poradců prezidenta Zemana, nebo ne.