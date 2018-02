Překvapivá studie: Vepřové sádlo patří mezi nejzdravější potraviny!

Snažíte se jíst zdravé potraviny? V tom případě zahrňte do jídelníčku i vepřové sádlo. Vědci z Koreji zveřejnili 100 zdravých potravin, které bychom měli pravidelně jíst, a v první desítce se nachází vepřové sádlo.

Zdravá strava se stala v poslední době velmi oblíbenou a většina lidí se jí snaží dodržovat. Ruku v ruce s ní jde i sportování. Fitness centra jsou přecpaná lidmi, kteří se chtějí zbavit přebytečných tuků, především po Vánocích, před svatbou, nebo před létem. Existuje řada diet, které však nemusí být tělu prospěšné. Pokud chcete jíst zdravě i vy, mohla by pro vás být užitečná studie korejských vědců.

Vědci prováděli studii na řadě potravin, ze kterých poté sestavili seznam stovky nejzdravějších potravin, podle portálu iDnes.cz. Potraviny byly seřazeny podle živin, které tělu dodávají, minerálů a také vitamínů.

Na posledním místě žebříčku se nachází sladká brambora, která obsahuje vitamin A, B, vlákninu a železo. Dále následují fíky, zázvor, nebo dýně. Překvapivá je však první desítka.

Korejští vědci totiž na osmé místo zařadili vepřové sádlo. I když řada lidí může označovat sádlo, jako nezdravé, podle vědců tomu tak není. Sádlo je sice velmi kalorické a tvořené převážně z tuků, ale také obsahuje minerály a vitamin B. Vepřové sádlo je také podle vědců zdravější, než například hovězí, nebo jehněčí. Sádlo by se však mělo konzumovat v menší míře, jako je tomu u ostatních tuků.

První místo v TOP 10 zastávají mandle, které jsou bohaté na vitamin B1, B6 a E. Dále mandle obsahují hořčík, železo, draslík a jsou zdrojem fosforu a vápníku. Mohou napomáhat při cukrovce a snižovat vznik kardiovaskulárního onemocnění.

Na druhém místě se nachází exotické ovoce Čerimoja, které chutí připomíná banány, jahody, ale také karamel. Konzumovat lze dužinu Čerimoji a dále ji využít v kuchyni do ovocných salátů, nebo nápojů. Semena Čerimoji však můžou být ve větším množství jedovatá.

V první desítce lze také najít i ryby, a to platýse, chňapala a okouníka. Platýs je pro nás známější rybou, nachází se i v evropských vodách. Co se týče chňapala, jeho výskyt je spíše v Atlantském oceánu a Mexickém zálivu. Maso chňapala je spíše sušší, za to obsahuje málo kostí. Okouník je původem z Islandu a žije převážně v Severním Atlantiku.