Překvapivé zjištění: Proč máme před sexem větší chuť na alkohol?

Mužský pach ovlivňuje to, kolik alkoholu žena v přítomnosti daného muže vypije. Ženy, které jsou vystaveny působení mužských feromonů, mají podle nové studie tendenci k vyšší konzumaci alkoholu.

Nová studie vědců z katedry psychologie z University of South Florida, kterou zveřejnil odborný časopis Experimental and Clinical Psychopharmacology, ukazuje, že mužský pach může ovlivňovat to, kolik alkoholu žena v přítomnosti daného muže vypije.

Experimentu se zúčastnila stovka žen ve věku od 21 do 31 let. Rozděleny byly do dvou skupin a bylo jim řečeno, že budou testovat pánskou kolínskou. Jedna skupina dostala vzorky vůní s přídavkem uměle vyrobeného feromonu, který je obsažen v pánském potu (tzv. androstenon), druhá vzorky pouze s vodou.

Poté dostaly možnost vypít dvě sklenice piva. Během deseti minut vypily ženy ze skupinyy čichající vůně s feromony o desetinu více než ženy z druhé skupiny. Vědců z výsledků vyvodili, že mužský pach vyprovokoval větší chuť na alkohol, existuje totiž silné kulturní spojení mezi pitím a sexem.

"Randění i jiné formy interakce předcházející sexu jsou v naší kultuře poměrně pevně svázány s pitím alkoholických nápojů," vysvětlil Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz. "Díky alkoholu se lidé cítí uvolněnější, bezprostřednější a mají vyšší sebevědomí ve vztahu k opačnému pohlaví. Snadněji tak navazují kontakt s atraktivním protějškem, rozvíjí se také jejich sexuální fantazie a otevírá prostor pro nové zážitky a praktiky,“ dodal Durčák.

A funguje to také obráceně. Studie z roku 2015 odhalila, že jsou-li muži vystaveni feromonům, které ženy produkují během plodného období menstruačního cyklu, zvyšuje se u nich konzumace alkoholu.