Překvapivý průzkum: Sexu na jednu noc lituje až třetina Češek

Ženy litují sexu na jednu noc více, než muži. Vyplývá to z nového průzkumu Norské univerzity vědy a technologie. Podle odborníků ženy však sexu nelitují, pokud ho iniciovaly ony a byly uspokojeny.

Podle průzkumu norských odborníků z katedry psychologie na Norské univerzitě vědy a technologie lituje 35 % žen sexu na jednu noc, u mužů je to 20 %. Výzkum byl proveden u 800 studentů univerzity do 30 let, jež sex na jednu noc už zažili.

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že ho alespoň jednou za svůj život zkusilo 70 % lidí. Ženy dle odborníků po sexu na jednu noc mají pocit viny více, než muži, jelikož jsou vychovávány s důrazem na větší ochranu a pokud prožijí sex na jednu noc, jsou za to odsuzovány. Ženy mohou také neplánovaně otěhotnět.

Výzkum uvedl, že pocit viny ženy necítí, pokud iniciovaly sex ony a zažily během něho uspokojení. Oproti tomu u mužů iniciativa nebyla vůbec důležitá. "Odhodlá-li se žena učinit první krok, poskytne jí to obvykle možnost mít sex s někým, koho si sama vybrala a kdo ji tedy přitahoval a byl jí sympatický. U takové ženy se navíc dá očekávat, že má velmi zdravé sexuální sebevědomí a zvládne si tak milostné dobrodružství režírovat podle svých představ. To vše tak snižuje riziko, že následně pocítí lítost ze svého jednání," vysvětlil Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz.

Výzkum také zjistil, že ženy většinou nedosahují orgasmu s mužem, kterého neznají. Muži na rozdíl od žen orgasmus zažijí vždy a vinu většinou nevnímají. U mužů sice nehraje roli ani kvalita sexu, avšak odlišné to může být, pokud zažijí během sexu odpor. "Výjimkou jsou však případy, kdy by byl sexuální zážitek doprovázen znechucením či odporem. Právě tyto pocity jsou dle průzkumu jak pro muže, tak i pro ženy nejčastějším důvodem, proč jednorázového sexu litují," uzavírá Adam Durčák.