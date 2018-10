Překvapivý zátah na dealery, policisté zadrželi skoro 120 lidí

Krátce po 20 hodině na Václavské a Staroměstské náměstí přijely desítky policejních aut. Sto třiceti policistům rozděleným do tří skupin neměli dealeři šanci uniknout. "Akce byla zkomponována tak, aby byla pro tyto osoby hlavně překvapením," vysvětlil mluvčí policie Tomáš Hulan.

A zdá se, že překvapeni byli. Policisté zajistili téměř 120 lidí. Na řadu přišli psovodi se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání drog. "U třiceti z nich psi detekovali, že v období před kontrolou přišli do kontaktu s jakoukoliv drogou," doplnil Hulan.

U zadržených cizinců policisté následně prováděli stěry. Ty prokázaly doslova koktejl drog od marihuany až po pervitin. Pouze u čtyř ale policisté drogy fakticky našli.

"U těchto čtyřech osob se zajistilo celkem 80 gramů drog od marihuany až po metamfetamin," komentoval Hulan. Od začátku roku provedli pražští policisté v centru města přes 60 takovýchto kontrolních akcí. Zadrželi při nich bezmála 90 dealerů drog.

Václavské náměstí je prodejem drog nechvalně proslulé. Natáčeli tam i reportéři pořadu Střepiny. Figurantovi se podařilo drogy sehnat za pouhých deset minut.

"Co se týče drogové problematiky, boj s ní je velice komplikovaný a složitý a to s ohledem na to, jakým způsobem dealeři k této činnosti přistupují," vysvětlil Hulan.

Většinou totiž u sebe žádné drogy nemají. Vše si předávají přes mrtvé schránky, například v telefonních budkách. Policisté tak u nich fakticky žádnou drogu nezadrží a nemůžou dealera obvinit.