Překvapte spolu s Albertem dárkem od srdce

Zkoušeli jste někdy vyrobit dárek vlastnoručně? Chce to chvilku soustředění, ale zvládne to každý. Vyzkoušejte to během těchto Vánoc. Dárkem vyrobeným od srdce své nejbližší potěšíte i překvapíte. Pokud si obdarovaný na něm bude moci navíc pochutnat, máte zaručeně vyhráno.Pro maminku voňavé perníčky, pro tatínka mangové čatní, pro babičku vaječný likér a pro dědečka nakládaný hermelín. Pokud si s tím nevíte rady, Albert vám v jedinečné vánoční kampani „Překvapte dárky od srdce” poradí. Teď už zbývá jen sebrat odhodlání vyzkoušet přípravu vánočních dárků letos jinak a pak se už můžete jen těšit na rozzářené úsměvy pod vánočním stromečkem.Zaujal vás slavnostní nakládaný hermelín? Tento videorecept vás provede celou přípravou a první dárek máte za chvilku hotový.videorecept: nakládaný hermelínTaké jste se nadchli do vlastní výroby? Další porci nápadů a inspirace společně s fotkami i videorecepty naleznete na www.albert.cz/vanoce