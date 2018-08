Přelomové usnesení: Soud poprvé propustil doživotně odsouzeného

Včetně tříleté vazby strávil František Müller ve vězení 23 let. První část trestu si odseděl v bavorském Straubingu. Posledních 9 let pak věznici v Horním Slavkově na Sokolovsku. Na svobodě zůstane pouze za splnění důležitých podmínek.

"Sedm let musím sekat latinu bez nějakého průšvihu. Sedm let ochranný dohled. Sedm let probační dohled. A sedm let musím plnit podmínky společenské záruky, kterou mám z Prahy," popsal Müller reportérovi TV Nova.

Müller byl ve vězení kvůli přepadení německého klenotníka, kterého jeho komplic střelil do hlavy. Muž sice přežil, má ale doživotní následky. Svého činu Müller lituje.

Za svůj čin Muller pykal nejen vězením. Ztratil rodinu a se synem nemá odvahu se setkat. Na svobodě ho čeká spoustu nových věcí, se kterými se neměl možnost setkat.

Velkou pozornost vyvolalo už propuštění doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka, toho ale na rozdíl od případu Müllera omilostnil prezident Miloš Zeman.