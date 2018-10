Premiér i prezident poslali děti do škol v cizině. Nevěří těm českým?

Podle zprávy Eurostatu absolvuje v zahraničí okolo 3 200 českých studentů. Mezi ně už se možná brzy zařadí i Viven Babišová, o které premiér nedávno na svém účtu na sociální síti prozradil, že studuje ve Španělsku. V zahraničí je už několikátým rokem ale i Kateřina Zemanová, dcera prezidenta. Ta se vzdělává podle svého profilu na webu Research Gate na britské University College London, kde studuje antropologii.



Jenže jak se k odchodům studentů do zahraničí staví české školství? "Studium v zahraničí je dobrá zkušenost pro všechny vysokoškolské studenty, ať už z hlediska zdokonalování cizího jazyka, tak i seznámení se s odlišným prostředím. Česká republika by se měla snažit, aby tito studenti byli motivováni, ať už ze strany školství nebo podnikatelského prostředí k tomu, aby nabyté znalosti využili ve prospěch České republiky," řekl pro TN.cz ministr školství Robert Plaga.



Právě návrat studentů ze zahraničí zpět do Česka je ale palčivým problémem. Někteří totiž v cizině po vystudování špičkových škol zůstávají, a tak přicházíme o velké mozky, které jsou u nás potřeba - jde například o lékaře nebo vědce.



"Rozumná míra odchozí mobility je pro ČR spíše prospěšná a není v kompetenci MŠMT toto svobodné rozhodnutí jakkoli omezovat. Na druhou stranu je MŠMT velmi aktivní při získávání excelentních zahraničních výzkumných pracovníků pro české výzkumné organizace," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



Podle ní odchod studentů do ciziny nijak významně neohrozí samotnou kvalitu českého školství, konkurovat však některým zahraničním institucím nemůže.



"České vysoké školství patří podle výzkumů mezi 30 nejlepších vysokoškolských systémů na světě, přesto nemůže konkurovat nejlepším vysokým školám v zemích, jako je Spojené Království, Německo či USA. Je proto přirozené a prospěšné, že se někteří zájemci o studium rozhodnou studovat v těchto zemích a jsou ve studiích úspěšní. Kvalitu českého vysokého školství prokazuje například i to, že v rámci EU přichází více studentů studovat do ČR než jich odchází z ČR studovat do jiných zemí."



Právě počet příchozích studentů - cizinců totiž významně převyšuje počet odchozích Čechů. Podle posledních dostupných údajů Eurostatu z roku 2014 jich u nás absolvovalo 7,5 tisíce. Nejčastěji šlo o mladé lidi z Portugalska, Německa, Polska, Řecka a samozřejmě Slovenska. Naopak čeští studenti nejčastěji absolvovali opět na Slovensku, pak ve Francii, Velké Británii, Německu a v Polsku.

Další kapitolou jsou studenti, kteří vyjedou do zahraničí na meziuniverzitní či mezivládní dohodu, případně prostřednictvím programu Erasmus+. Jen těch posledně zmíněných bylo v minulém akademickém roce více než sedm tisíc. Jenže přes podobné programy studenti vyjíždí do ciziny jen na jeden až dva semestry, a tak se v drtivé většině případů musí vrátit zpátky do své domoviny.