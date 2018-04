Thom Artway má nový klip! Pusťte si tuhle pecku s předstihem

Fanoušci na nový klip k písničce All I Know netrpělivě čekali. Před více než měsícem zveřejnil Thom Artway trailer, který jejich zvědavost jen podnítil. Dočkali se v úterní Snídani s Novou, kde se videoklip objevil v premiéře.

reklama

A poprvé ho viděl i sám zpěvák. "Bylo to super," zhodnotil na dotaz moderátorky Zorky Hejdové, co na konečnou verzi říká. Námět k videoklipu prý navrhnul režisér Jakub Jirásek. Natáčelo se ve dvou velkých metropolích - Berlíně a Londýně.

"V Berlíně mají krásnou halu, kde trénují moderní gymnastky včetně té nejlepší české. A v Londýně jsme to točili raději venku, než abychom vyráběli kulisy někde ve studiu," vysvětlil Thom, proč vybrali zrovna tato dvě města.

V závěru klipu se zpěvák vznese do vzduchu a létá nad městem. To se prý povedlo až po tvrdém tréninku, který musel Thom zavěšený na konstrukci absolvovat. "Trvalo asi dva dny, než se mi to povedlo," napůl vtipkoval oblíbený interpret.

Thom Artway, vlastním jménem Tomáš Maček patří k populárním zpěvákům poslední doby. Na české hudební scéně působí pět let, do širšího povědomí se ale dostal až o dva roky později se svým prvním singlem I Have No Inspiration. Vydal dvě studiová alba s názvy Still Standing in the Unknown a Hedgehog.