Přepadli pumpu muži, či smíšený pár? Policie tápe, lékař má jasno!

Záběry z bezpečnostní kamery zveřejnili policisté ve snaze přijít na stopu oběma pachatelům. Právě podle zvláštně rozevláté chůze jednoho z nich by je mohli lidé poznat. Podle informací deníku MF Dnes se policii ozval ortoped, který tvrdí, že člověk, který takto chodí, má postižené kolenní klouby.

"Dokonce z chůze identifikoval, že by jeho nemoc měla být již v pokročilé fázi," uvedl pro deník nejmenovaný policejní zdroj. Podle lékaře by mělo jít o muže. Čerpací stanici nedaleko Nelahozevsi by tak přepadli dva muži, ne jedna žena a jeden muž. Kriminalisté dál pracují s oběma verzemi.

Ve středu policisté publikovali nové záběry z místa činu, které zachycují prostor kolem stojanů. Na nich jsou vidět pachatelé před a po vraždě, v obou případech utíkají. Na tomto videu už není chůze zeširoka u vrahova komplice tolik poznat.

Lupič nedal 58leté Janě, obsluze čerpací stanice, žádnou šanci. Vypálil z pistole ještě za běhu a jedinou kulkou ženu zabil. Poté pachatelé ukradli kasu, v níž bylo podle informací deníku jen asi deset tisíc korun, a další zboží. Z pumpy poté utekli, policie je od té doby hledá.

Po pumpařce zůstaly podle informací TV Nova dvě děti i vnoučata. Sousedé a zákazníci Janu popistují jako ochotnou a přátelskou ženu, která byla vždy ochotná pomoci. Pachatelé na benzinku vtrhli poté, co Jana umyla stojany a nestihla ještě zamknout jako obvykle, napsal deník.





Podívejte se na nové záběry z přepadení benzinky: