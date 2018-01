Česko potrápil sníh, teď udeří ledovka, varují meteorologové

Do Česka proudí za okluzní frontou od západu chladný oceánský vzduch. Chodníky a silnice jsou po sněhových, smíšených nebo dešťových srážkách mokré.

"Předpokládáme, že v noci na středu při poklesu teplot vzduchu, zejména ve druhé polovině noci a ráno na 0 až -4 °C,

se bude na neošetřených komunikacích a chodnících místy tvořit náledí nebo zmrazky," napsali ve výstraze meteorologové.

Ti vyzývají řidiče a chodce, aby při pohybu venku dbali zvýšené opatrnosti. Výstraha má stupeň nebezpečí nízký. V úterý část Česka a Moravu potrápilo intenzivní sněžení, před kterým meteorologové vydali dokonce výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí.

Výstraha platila pro Pardubický kraj, Vysočinu a také kraje Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Kolem Brna a na Vysočině hromadné nehody ucpaly nejvytíženější českou dopravní tepnu, dálnici D1. Problém hlásili řidiči i z jiných dálnic, třeba D2 do Bratislavy nebo D10 do severních Čech.

"Na studené frontě, která přechází přes východní polovinu území, se přechodně místy vyskytuje intenzivní sněžení s úhrny od tří až do deseti centimetrů nového sněhu. Pásmo sněžení bude postupovat dále k severovýchodu a od západu budou srážky slábnout," píše se ve výstraze.





Ve vyšších polohách mělo být podle meteoroložky Dagmar Honsové sněhu ještě víc. "Pouze v nejnižších nadmořských výškách cca do 300 m bude přechodně pršet. Sníh ale bude do 600 m nad mořem odtávat. Na horách do konce týdne napadne až 30 cm sněhu," vysvětlila.

Meteorologové zároveň doporučovali obyvatelům dotčených regionů, aby počítali s tím, že se náhle může snížit dohled a při cestě autem by tak měli být obzvlášť opatrní. Silnice se mohou kvůli intenzivnímu sněžení také stát nesjízdnými. "Ve čtvrtek očekáváme silný vítr - to bude komplikací v dopravě zřejmě nejvíce," dodala Honsová.

