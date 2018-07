Přestavba Mynářovy vily: Vrazil do ní desítky milionů, práce ale stojí!

Přestavba luxusní prvorepublikové vily hradního kancléře Vratislava Mynáře, kterou koupil na konci roku 2014, stále není dokončená. Čtyřpatrovou budovu se 14 pokoji tehdy kancléř získal podle mnoha odborníků výrazně pod cenou - jen za 5,5 milionu korun. Podle dnešních odhadů by současná hodnota vily mohla být i díky rekonstrukci až 10násobná.

Modernizace vily v pražských Strašnicích trvá už téměř čtyři roky, tedy od doby, kdy ji Vratislav Mynář koupil. "Vyrovnat všechny podlahy. Jedná se tedy o částečnou nástavbu. Kompletní rekonstrukce střechy, vnitřních rozvodů, voda, topení," vypočítával před dvěma lety stavební dozorce Josef Černý.

To tehdy mohlo stát 40 milionů korun. Neobešlo se to ale bez komplikací - na střeše totiž vyrostly dva vikýře, které původně v plánech nebyly. Až po upozornění naší televize stavaři požádali o dodatečné povolení.

Střešní okna tak dnes stojí, kdy ale bude přestavba vily dokončená, kancléř neví. "Až budu vědět, kdy bude rekonstrukce hotová a kdy se budu moci nastěhovat, může být případný rozhovor," reagoval hradní kancléř na dotazy SMS zprávou.

V rámci rekonstrukce byla k přízemí přistavěna odpočinková zóna. V ní by Mynářovi měli mít vířivku a saunu. Místní ale tvrdí, že na vile už několik měsíců nikdo nepracoval. A hned dodávají, že budova přestavbou ztratila kouzlo.

Vila ale i díky modernizaci nabyla na hodnotě. Jen dům by se prý nyní prodal za asi 30 milionů. "K tomu hodnota pozemku, řádově třeba 15 milionů korun, takže dohromady může mít hodnotu 45, 50 milionů korun," myslí si prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný.

Ani v současnosti si ale Mynář nebydlí špatně. Správa Pražského hradu mu pronajímá za 17 tisíc měsíčně velký byt přímo pod hradem. Kromě výhledu na Prahu si tak užívá to, že to má jen pár kroků do práce.