Přestupek má být až do 10 tisíc! Dárek pro zloděje, zuří prodejci

Dárek pro zloděje - tak nazývají obchodníci nový nápad ministerstva spravedlnosti. Resort chce zvýšit hranici škody, při které je už krádež považována za trestný čin. Nyní je to pět tisíc korun, ministerstvo navrhuje dvojnásobek.

Místo pěti deset. Až do této hranice by nově byla krádež zboží v obchodě přestupkem, od ní trestným činem. Podle obchodníků i policie teď zloději moc dobře vědí, za kolik nakrást, aby se nedostali do křížku se zákonem.

"Místo toho, aby se zloděje nějak se snažili potrestat nebo se je snažili odradit od toho, aby kradli, tak je v tom podporují," rozčiluje se majitelka obchodu s oblečením Vanda Dobruská. "Navýšení částky neřeší podstatu věci. Domníváme se, že to nebude mít žádný vliv na počet trestných činů," myslí si mluvčí obchodního řetězce Patricie Šedivá.

Když zloděj odcizí zboží jen o korunu levnější, než je hranice, spáchá přestupek s pokutou do 50 tisíc korun. Když ale cena ukradeného zboží hranici přesáhne, hrozí dotyčnému až dva roky vězení.

"Proč to zvedat na deset tisíc, proč? Slušné lidi to nezajímá, ti nekradou a ti lumpové, kteří budou krást, se budou méně bát," prohlásil předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda.

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka je ale limit z roku 2002 zastaralý. S ohledem na inflaci a růst minimální mzdy. "My si slibujeme, že to ulehčí místním soudům, ono to přestupkové řízení je levnější než soud," vysvětlil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Jen loni bezpečnostní agentury v obchodních centrech zamezily více než 18 tisícům krádežím za deset a půl milionu korun. "Používáme samozřejmě vzhledem k typu zboží, které tady prodáváme, to nejšpičkovější zabezpečení," uvedl manažer obchodu s hodinkami Petr Oliverius.

I krádeže jdou s dobou. Před pár lety si zloději nosili tašky vystlané alobalem, zboží tak u rámu nepípalo. "Většinou chodí po dvou, po třech. Jeden tu prodavačku vždycky zabaví, chodí i s dětskými kočárky," doplnila Dobruská.

V případě shody mezi poslanci by změna platila už za dva roky. Zdvojnásobí se i další částky, od kterých se odvozuje závažnost škody. Třeba škoda velkého rozsahu by nově začínala ne na pěti, ale na deseti milionech korun.