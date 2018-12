Převrácené náklaďáky, obří loď na mělčině. Británii bičuje vichr!

Nákladní kolos s výtlakem 16 tisíc tun havaroval v úterý brzy ráno u města Falmouth v hrabství Cornwall. Jak uvedlo BBC, loď se na mělčině naklonila asi o pět stupňů.

180 metrů dlouhý Kuzma Minin nevezl v době nehody žádný náklad a na palubě byla osmnáctičlenná posádka. Námořní úřad uvedl, že odpoledne k uvízlé lodi přijedou remorkéry, které by ji měly odtáhnout zpět na volné moře spolu s přílivem.

Přitom i menší lodě mají co dělat, aby je silný vítr o síle až 100 kilometrů v hodině neodfoukl někam, kde by mohly uvíznout.

Velké problémy měl v úterý ráno i trajekt ve Skotsku - a to ještě ani neopustil přístav v Cairnryanu. Poryvy větru totiž na lodi převrátily několik odstavených nákladních aut, na místo se následně sjelo velké množství policistů, hasičů a zdravotníků.

Police say the major incident on the P & O ferry from Larne to Cairnryan involved a number of HGVs which had overturned. No-one believed to be injured. pic.twitter.com/3qeKaD6DwM