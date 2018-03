Historický zvrat! Trump a Kim se sejdou, KLDR zdrží jaderné testy

Spojené státy se po dlouhém období dramatického nepřátelství dohodly na historickém summitu se Severní Koreou, který má vést k denuklearizaci Korejského poloostrova. Zprávu o dojednané schůzce Donalda Trumpa s Kim Čong-unem oznámil ve čtvrtek ve Washingtonu novinářům jihokorejský emisar Čchong Ui-jong, který Kimovo pozvání do Bílého domu přivezl.

Schůzka se má uskutečnit nejpozději v květnu, americké sankce do té doby budou trvat.

Kim má zájem sejít se s Trumpem "co nejdříve", řekl Čchong, který se severokorejským vedením diskutoval v pondělí. Severokorejský vůdce je prý "oddán denuklearizaci" Korejského poloostrova, Pchjongjang se zavázal, že se zdrží jaderných a raketových testů.

Podle prvních reakcí amerických médií by první schůzka nejvyšších představitelů USA a KLDR znamenala dramatický průlom ve snaze vyřešit mnohaletý krizový stav na Korejském poloostrově. Trump a Kim si během loňského roku vyměňovali ostré slovní výpady, které vyvolávaly obavy z možné války.

Do poslední chvíle utajované ústní poselství od severokorejského vůdce adresované Trumpovi odevzdala delegace z Jižní Koreje ve čtvrtek v Bílém domě. "Řekl jsem (Trumpovi), že při našem setkání severokorejský vůdce Kim Čong-un prohlásil, že je oddán denuklearizaci. Zavázal se, že Severní Korea se zdrží jakýchkoli dalších jaderných nebo raketových testů. Vyjádřil zájem setkat se co nejdřív s prezidentem Trumpem. Ten naše informace ocenil a řekl, že se s Kim Čong-unem setká do května, aby dosáhl denuklearizace," řekl novinářům Čchong, který je bezpečnostním poradcem jihokorejského prezidenta.

Nátlak na Severní Koreu bude nicméně pokračovat, než svá prohlášení KLDR promění v konkrétní činy, upozornil Čchong. Jeho slova potvrdil i Bílý dům. Na "denuklearizaci Severní Koreje" se prý Trump těší, mezitím ale musejí veškeré sankce dál trvat.