Zeman označil BIS za čučkaře. Kontrarozvědka se mu vysmála

Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtek pustil do kritiky Bezpečnostní informační služby. Podle něj BIS sice tvrdí, že se to v naší republice hemží ruskými a čínskými špiony, avšak žádného zatím neodhalila. BIS se proti slovům prezidenta vymezila, nejen podle svých slov má za sebou úspěšné období.

Prezident Zeman negativními výroky na adresu Bezpečnostní informační služby rozhodně nešetřil. Podle něj je BIS neschopná a doslova ji označil za "čučkaře". Zeman nesouhlasí se zvyšováním jejího rozpočtu. "BIS má rozpočet asi tři miliardy korun a ráda by ten rozpočet zachovala nebo ještě zvýšila," tvrdil Zeman. Rozpočet BIS je přitom 1,3 miliardy korun.

Peníze si má zasloužit výsledky činnosti, které podle Zemana nejsou žádné. "Musí přesvědčit veřejnost o své užitečnosti. Když budou plácat o tom, že se to tu hemží ruskými a čínskými špiony, a přitom za šest let nedokázala chytit byť jen jediného, tak je to plácání," vyjádřil se prezident.

Bezpečnostní informační služba se však proti jeho výrokům vymezuje. "BIS má za sebou úspěšné období. O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR," uvádí na svém twitterovém účtu Bezpečnostní informační služba.

Dále přikládá kopii Usnesení výboru pro bezpečnost ze 7. listopadu, kde Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR Bezpečnostní a informační službě děkuje a vyslovuje souhlas s předloženým návrhem o rozpočtu.

Například na začátku října odhalila BIS činnost Hizballáhu v Česku a pomohla zastavit jejich rozsáhlou hackerskou síť. Libanonské militantní šíitské hnutí provozovalo za účelem špionáže několik falešných facebookových profilů a napadalo tak mobilní zařízení. "Identifikovali jsme oběti a vysledovali zdrojová zařízení. Na základě našich zpravodajských informací byly hackerské servery odstaveny z provozu," řekl tehdy k případu ředitel BIS Michal Koudelka. Českou zpravodajskou agenturu hodnotí jako velice úspěšnou i izraelská nebo americká tajná služba.

BIS začátkem tohoto týdne zveřejnila výroční zprávu o své činnosti. Varuje v ní před rostoucím vlivem zahraničních agentů na území Česka. Výslovně zmiňuje především ruskou a čínskou ambasádu, které podle kontrarozvědky zajišťují cizím agentům v Česku krytí.

Na útočné výroky prezidenta vůči kontrarozvědce reagovala řada politiků. Chtějí se jimi zabývat na půdě Sněmovny i Senátu.