Prezident znovu složí slib! Takto bude inaugurace vypadat

Inaugurace se blíží. Už za pět dní bude znovuzvolený prezident Miloš Zeman skládat slavnostní slib. Do Vladislavského sálu Pražského hradu by na něj mělo dorazit téměř 700 hostů. Přípravy už jsou v plném proudu a štáb Televize Nova se podíval i do zákulisí.