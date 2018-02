Prezidenta by mělo být možné odvolat v referendu, navrhují Piráti

Poslední prezidentské volby podle odborníků ukázaly, že je česká společnost výrazně polarizovaná. Nyní Pirátská strana přišla s návrhem, podle kterého by například v případě nespokojenosti bylo možné odvolat hlavu státu pomocí "běžného" referenda.

"Chceme přímou odvolatelnost přímo volených politiků. Mělo by se to týkat senátorů a starostů, pokud by byli přímo voleni, což v tuto chvíli nejsou. A analogicky i prezidenta," uvedl pro deník Právo poslanec Mikuláš Ferjenčík, který jednání o obecném referendu za Pirátskou stranu vede.

O odvolání prezidenta by občané měli mít možnost v "běžném" referendu, které by bylo možné vyvolat na základě petice se 100 až 250 tisíci podpisy. Odvolání by pak platilo, kdyby se "pro" vyslovilo více než 50 procent hlasujících.

Odvolávat poslance a členy vlády by v referendu nešlo. Přímou odvolatelnost politiků prosazuje také strana SPD.

Anketa Měli by mít lidé možnost odvolat prezidenta z funkce? Ano 27 22 hlasů Ne 73 59 hlasů Hlasovalo 81 lidí.

"Náš návrh zákona na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů leží ve Sněmovně. Vládá k němu v lednu dala neutrální stanovisko. A náš návrh zavádí i odvolatelnost. Piráti mají možnost náš návrh podpořit. Oni o tom mluví, ale my to už navrhli," řekl Právu Tomio Okamura.

V rámci obecného referenda by měli lidé podle pirátů rozhodovat o všedních věcech každodenního života, jako je zákaz kouření v restauracích, o tématech, jako je setrvání v NATO nebo EU, by se mělo rozhodovat na základě ústavního referenda s přísnějšími podmínkami.

Proti zákonu o referendu je například senátor Václav Láska. Podle něj by mělo být možné referendum vyvolat jen v extrémních případech, jinak se může velmi snadno vymknout z rukou. Proti odvolatelnosti přímo volených politiků a prezidenta ale není.