Při focení selfie zemřely stovky lidí! Tohle je nejčastější příčina

Během posledních šesti let zemřelo kvůli focení selfie více než 250 lidí. Ukázala to nová studie vědců z indické univerzity, která vycházela z informací v médiích. Ve skutečnosti bude případů daleko víc.

Podle studie výzkumníků z Celoindického institutu lékařských věd v Dillí zemřelo kvůli selfie 259 lidí. Nejčastější příčinou bylo utopení, následovaly dopravní nehody a pády z výšek. Ve statistice se objevily i smrti způsobené zvířaty, střelbou nebo elektřinou.

"Úmrtí kvůli selfie se staly obrovským zdravotním problémem veřejnosti," prohlásil vedoucí studie Agam Bansal pro portál The Washington Post. Právě v Indii se stalo nejvíce případů, potíže mají i v Rusku, Spojených státech a Pákistánu.

Samotné selfie podle Bansala nebezpečné není, riziko se zvyšuje až se snahou o perfektní fotku, případně na nebezpečných místech. "Pokud jen stojíte a fotíte se s celebritou, samozřejmě se vám nejspíš nic nestane. Až s rizikovým chováním nebezpečí stoupá," poznamenal vědec.

Více než 85 procent z obětí byli mladí lidé ve věku mezi 10 a 30 lety. "Co mě znepokojuje nejvíce, je to, že se dá takové smrti zabránit. Ohrožovat svůj život jen kvůli více likeům nebo sdílení na sociálních sítích, to za to prostě nestojí," dodal Bansal.

Vědci ve studii zkoumali články v médiích spojených s focením selfie v období od října 2011 do listopadu 2017. V závěru poznamenali, že případů bude mnohem více než zjištěných 259, protože ne všechna taková neštěstí se dostanou do novin.