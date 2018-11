Při nehodě na jihu Čech zemřely dvě ženy, dva muži se zranili!

Dvě ženy zemřely v úterý večer při tragické dopravní nehodě u Hořic na Šumavě. Srážka tří vozidel si vyžádala ještě dva těžce zraněné muže, které do nemocnice přepravil vrtulník. Silnice byla v místě nehody na několik hodin uzavřená.

Nehoda se stala kolem půl osmé večer na silnici, která vede z Černé v Pošumaví do Českého Krumlova. Řidič osobního auta, které vyjíždělo z vedlejší silnice, pravděpodobně nedal přednost a vjel do cesty nákladnímu autu. Náraz pak osobní vůz vymrštil pod další projíždějící dodávku.

Osobní auto zůstalo po nárazu úplně zdemolované. Spolujezdkyni oživovali záchranáři přes čtyřicet minut.

Bilance srážky je tragická: Dvě ženy zemřely na místě, další dva muže s těžkým zraněním transportoval vrtulník do českobudějovické nemocnice. Řidič nákladního auta vyvázl s lehkým zraněním, stejně tak lidé v dodávce.

"Pravděpodobnou příčinou této dopravní nehody bylo nedání přednosti v jízdě. Přesné příčiny a okolnosti jsou předmětem vyšetřování," řekla policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Policie zatím neví, kdo přesně řídil osobní auto, které vjelo pod kola nákladního vozu. Zatím není jasné ani to, kdo seděl na místě spolujezdce a kdo na zadních sedačkách. Policisté museli silnici do Českého Krumlova do půl jedné ráno kvůli vyšetřování úplně uzavřít.