Při rvačce padl smrtelný výstřel, žalobce zrušil stíhání střelce

Na první pohled malicherná hádka pravděpodobně kvůli přítomnosti psa v hospodě a následná potyčka dvou hostů skončila tragédií. Při rvačce vyšla z legálně drženého revolveru jednoho z mužů rána. Kulka zasáhla jeho soupeře do hrudi. Na místě zemřel.

Zadrženého policie obvinila ze spáchání zločinu vraždy a podala návrh na vzetí do vazby. Ovšem včera večer ho musela propustit. "Státní zástupce podnět na návrh na vzetí do vazby neakceptoval, usnesení o zahájení trestního stíhání zrušil a na základě jeho rozhodnutí jsme muže propustili na svobodu," potvrdila mluvčí policie Lenka Javorková.

Takový postup je přitom podle kriminalistů velmi výjimečný. Majitele zbraně, kterého čeká nové obvinění, policie vyšetřuje na svobodě. Co přesně se první říjnovou sobotu v lokále stalo, ví jen pár lidí. Mohlo jít o útok, ale i o sebeobranu.

"Detaily já neznám, protože policie udělila embargo na informace, v každém případě si myslím, že není normální chodit do hospody na pivo ozbrojen," myslí si starosta Zubří Lubomír Vaculín.

Ať už byla příčina sporu dvou mužů jakákoliv, lidé v Zubří přišli o oblíbeného souseda. "To byl velice šikovný chlap. Hodný, byl úslužný, měl rád zvířata, koně měl, to vím. Je ho škoda toho člověka, opravdu je mě ho líto, ten si to fakt nezasloužil," zhodnotila obyvatelka Zubří.