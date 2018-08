Při strašlivé nehodě zemřeli čtyři lidé, policie nyní hledá svědky

Policie prosí o pomoc svědky jedné z nejtragičtějších dopravních nehod tohoto roku. Stala se před necelými dvěma týdny u Vodňan na jihu Čech. Zemřeli při ní čtyři lidé, mezi nimi řidiči obou vozů, které se srazily. Policie hledá posádku auta, která byla u nehody jako první. Mohla by pomoct při objasnění příčiny nehody.

Krátce před třetí hodinou ráno 18. srpna na hlavní silnici u Vodňan do sebe čelně naráží dodávka a osobní auto s rodinou vracející se z dovolené. V tu dobu mělo místem projíždět ještě jedno osobní auto se třemi lidmi. Právě po nich teď policisté pátrají.

"Z dosavadního šetření vyplývá, že se po nehodě měly na místě pohybovat tři osoby, které přijely osobním automobilem ve směru od Českých Budějovic," sdělila mluvčí policie Jaromíra Nováková.

Tito tři svědci byli zřejmě u nehody mezi prvními, je tak možné, že mohli průběh celé nehody vidět. "Tyto osoby by mohly poskytnou informace důležité pro vyšetřování této dopravní tragické nehody," doplnila Nováková.

Přihlásit by se měli na lince 158 nebo přímo kriminalistům ve Strakonicích. Ozvat se mohou i nám do redakce.

Při nehodě na místě zemřeli čtyři lidé, otec, jeho syn se svou přítelkyní, kteří jeli na zadních sedadlech a řidič dodávky. Čelní náraz přežila pouze matka rodiny na sedadle spolujezdce. Ta ale stále bojuje o život v českobudějovické nemocnici. Doma na ni čekají dvě děti, které s rodinou na dovolenou nejely. Příčina tragedie stále jasná není.

Podle dosavadního vyšetřování měl nehodu zavinit řidič dodávky, který přejel do protisměru. Jasněji by do celého případu mohli vnést právě svědci, kteří místem v době srážky také projížděli.