Při venčení nám pořezali pejska, pláče Kristýna! Vyšetřuje to policie

K napadení psa mělo dojít v pondělí krátce před osmou hodinou ranní mezi ulicemi Černická a V Úžlabině. "Pachatele jsme neviděli v obličeji, viděli jsme ho, jak utíkal. Měl černou bundu, černé kalhoty, černý batoh," popsala majitelka pejska Kristýna.

Údajný pachatel byl asi 150 centimetrů vysoký, měl hubenou postavu. Podle dalšího svědka šlo o asi 15letého chlapce světlé pleti. Případ už majitelé nahlásili na policii, která vše začala vyšetřovat. Pejsek Charlie musel na operaci.

"Mohu potvrdit, že případ nám byl nahlášen a vše prošetřujeme. Činíme konkrétní kroky k tomu, aby byl objasněn. Více v tuto chvíli nemohu sdělit, vyšetřování je na samém začátku," informoval policejní mluvčí Jan Daněk.

Pozor! Galerie obsahuje snímky, na které by se neměly dívat děti a osoby citlivé povahy!

Majitelé nabízí za informace, které povedou k dopadení pachatele, odměnu 10 tisíc korun. Dalších pět tisíc přidá starosta Prahy 10 Vladimír Novák. "Sám mám pejska a dokážu si představit, jaká je to pro majitele těžká situace," uvedl na facebooku.

Lidé v komentářích nechápou, jak vůbec může být někdo tak hrozného činu schopen. Další ale poukazují na to, že rána vypadá spíše roztržená než rozříznutá. "Pokud by to bylo opravdu od nože, tak by měla být spíše svislá. A ve spodní části jde vidět, že kůže je roztřepená," píše Jana.

Většina komentujících si ale přeje jen rychlé dopadení viníka. Co přesně se na místě stalo, zjišťuje policie. Podle majitelů byla svědkem události také žena s malým dítětem a černým psem. Pokud to tak opravdu bylo, měla by se přihlásit policistům na tísňové lince nebo kterékoliv policejní služebně.