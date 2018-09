Při výpadku proudu sáhla žena po svíčce, osudově se ale spletla!

Třicetiletá matka dvou dětí totiž omylem neuchopila do ruky svíčku, ale váleček dynamitu. Rozdíl nejspíš nepoznala včas, protože proud vypadl v půl desáté večer.

O pár momentů později výbušnina explodovala. Žena v té chvíli dynamit stále držela v ruce. Výbuch jí podle Daily Mailu velmi vážně poranil ruku a také rozbil minimálně jedno z oken v domě.

V tu chvíli byl uvnitř v domě také ženin manžel a dvě děti. Jedno z nich přivolalo matce pomoc. Nikdo další se naštěstí nezranil. Hasiči při následné prohlídce objevili v domě další výbušniny, takže evakuovali sousedy a přivolali pyrotechniky.

"pokud si z toho případu můžeme vzít nějaké poučení, je to to, že lidé by měli být na výpadky proudu připraveni a mít po ruce třeba baterky, aby zvládli pár hodin bez elektřiny," okomentoval incident šéf bridgeportských hasičů Richard Thode.

Policie uvedla, že kvůli výbuchu nikoho z ničeho neobviní, protože rodina prý nevěděla, že v domě jsou nelegální výbušniny.