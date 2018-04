Přichází revoluce: Bude možné vybrat si, jaké dítě se vám narodí

Vybrat si potomka podle vlastních představ už není jen vize daleké budoucnosti. Američtí a japonští vědci vyvíjejí v laboratořích novou metodu, díky které by hlavně neplodné páry mohly mít dítě na přání. Metoda je založena na přeměně kožních buněk v buňky pohlavní. Budoucí rodiče by si zároveň mohli vybrat ze stovek embryí takové, které by jim vyhovovalo.