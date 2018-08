Příčina obřího požáru mrazíren odhalena! Spekulace se potvrdily

Podle hasičů se potvrdila příčina, o které se spekulovalo od začátku. Tedy, že hořet začalo kvůli provádění požárně nebezpečných prací při rekonstrukci haly. Nepodařilo se ale zjistit, jestli to bylo od tepla při svařování, nebo od jiskry, která odlétla od brusky.

Pokud by bylo jasné, že od svařování, tak by podle vyšetřovatele hasičů šlo o trestný čin obecné ohrožení. U varianty bruska by záleželo na tom, co se píše v návodu od výrobce.

Hasiči každopádně práci na případu ukončili a předali ho policistům. Právě oni by mohli ukázat na někoho konkrétního, kdo za požár může. Samozřejmě to ale může dopadnout i tak, že se nikoho nalézt nepodaří, a případ bude odložen.

Halu bývalých mrazíren, která v poslední době před požárem sloužila jako sklad, zachvátily plameny v pátek 23. února dopoledne. Hořela tepelná izolace a hlavně bedny se zeleninou, kterých bylo uvnitř na 3000. S ohněm bojovalo na 200 hasičů, vzniklá škoda byla vyčíslena na sto milionů korun. Hala musela být kvůli narušené statice nakonec stržena.