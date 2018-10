"Hrozí další hospodářská krize," varují experti! Akciové trhy padají

Americké akciové trhy rostly rekordních devět a půl roku. Ovšem nic netrvá věčně. Propad zámořských akcií se ale projevil už i v Asii a v Evropě. "Z české republiky odtéká kapitál a ten nám tady chybí. K rozvoji ekonomiky, k rozvoji hospodářství," vysvětlil ekonom Štěpán Křeček.

Česká koruna slábne. Už nyní je na nižší hodnotě, než jak se očekávalo na začátku roku, a to se dotýká i běžných lidí. "Například když cestují do zahraničí, tak je to tam pro ně dražší," uvedl příklad Křeček.

Pokles ceny akcií zažívají nejen firmy, kterým se nedaří, ale i ty, které mají výborné výsledky. Například u mobilních aplikací, které akciové trhy sledují, můžeme už třetí týden pozorovat převážně červená čísla, tedy propad.

Podle ekonomů si americký trh začíná uvědomovat, že ekonomika může i dlouhodobě zpomalit. Důvodů poklesu cen akcií je ale víc. "Výsledky voleb v Brazílii, otřesy v Turecku, Saudská Arábie a zavražděný novinář," vypočítal některé z nich ekonom David Marek.

Poslední velká finanční krize přišla v září roku 2008, kdy se hluboko propadly burzy po celém světě. Že se to bude opakovat, ekonomové nevylučují. "Až v roce 2019 se dozvíme, jestli je to počátek nějaké hlubší, vážnější krize," sdělil Křeček.

Pozitivní vývoj zatím nepřináší ani pohled do nadcházejících týdnů. "Myslím si, že bude více těch propadů než vzestupů," obává se Marek.

Podle Eurostatu je už nyní hospodářský růst v zemích Evropské unie na poklesu. Z 2,2 % procenta klesl ve třetím čtvrtletí tohoto roku na 1,9 %.