Přijel, viděl a odchytil! Takhle pracuje lovec hadů

Odsouvání regálů, tepelné pasti a ani spojené síly zaměstnanců Kauflandu a hasičů nestačili na šikovné mládě užovky, které se prohánělo po orlovské prodejně.

Na místo nakonec zamířil "zaříkávač hadů" Tomáš Bublík. Ten před týdnem odchytl se speciálními rukavicemi jedovatou mambu zelenou, která v Praze uštkla ženu a poté prchla z jejího domu.



Bublík běžně uprchlé hady neodchytává, přitom ale v posledních dvou týdnech zasahoval již ve dvou městech v různých částech České republiky.



"Ještě se mi to snad nestalo, je to taková souhra náhod. Přemluvili mne, abych přijel. Moc se mi nechtělo, bylo mi jasné, že z toho bude show. Když jsem ale viděl ty záběry a nemohl jsem vyloučit, že by to mohl být nějaký jedovatý had, což z videozáznamu vyloučit nešlo, tak jsem tam jel," popsal Bublík.



Dorazil do Orlové ve čtvrtek v osmnáct hodin večer a celou noc prohledával budovu. Hada odchytil krátce po čtvrté hodině ráno. Využil hlavně svých znalostí a předpokladů, o jaký druh plaza se může jednat.



"Bylo potřeba vylidnit prodejnu, aby se předešlo ruchům, zvíře potom neopouští úkryt. Zhasnout prodejnu, aby se to celé zklidnilo, aby plocha nebyla nasvícená. Naplno jsme zapnuli podlahové topení, aby had, pokud by to byl některý z českých druhů, nezalezl do chladného koutu, kde by chtěl přezimovat," přiblížil svůj postup.

Pětačtyřicetiletý Bublík se věnuje herpetologii více než třicet let, chovatelem plazů je od svých deseti. Na základní škole začínal s užovkami, později od osmnácti let se začal věnovat jedovatým hadům. Jeho záliby předurčily i jeho vzdělání, studoval chovatelství.



V posledních letech se věnuje výzkumu v přírodě s profesionálními herpetology hlavně z Německa, ale i jiných zemí. "Pravidelně zkoumám nové druhy, několik měsíců do roka strávím v pralese," řekl Bublík.



Přispívá také do různých vědeckých a odborných publikací, občas také přednáší v rámci mezinárodních konferencí, třeba pod záštitou plzeňské zoo nebo na Karlově univerzitě.



Nyní doma chová dvacet zvířat, všechny jedovaté. Jeho dalším koníčkem je fotografování zvířat ve volné přírodě, hlavně plazů a ryb. "Mým velkým koníčkem je rybaření, a to po celém světě. Tomu se věnuji opravdu rád," svěřil se herpetolog.