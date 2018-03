Přimrzlá křídla, zobáky plné ledu. Čápy zaskočily kruté mrazy

Zobáky pokryté ledem a přimrzlá křídla - tak dopadli čápi, kteří se vraceli z Afriky do Evropy, ale zatím doletěli jen do Bulharska. Tam je totiž zaskočily kruté mrazy.

Před smrtí zachránili polomrtvá zvířata místní lidé, kteří je přenesli, kam se dalo. Do stodol, kůlen i garáží, kde čápi počkají, až se oteplí.

Kruté mrazy, sníh a déšť - s tím čápi bílí nepočítali. Ptáky, kteří jsou každoročně znamením jara, překvapila na jihu Evropy zima. Kolem Dunaje v Bulharsku zůstaly stovky ptáků ve sněhu a nemohly se ani pohnout.

Polomrtvá a zimou ochromená zvířata přenesli do tepla místní lidé. Pak vesničané vyrazili znovu do polí a odchytli další ptáky. Ti byli v tak špatném stavu, že by už dlouho venku nevydrželi.

"Když byli promrzlí, byli naprosto nepohybliví, kdykoliv je mohl ulovit třeba nějaký pes. Byli naprosto bezmocní a pokrytí ledem," popsal jeden ze zachránců.





Mezi ovcemi a slepicemi se tak ve stodolách objevili i čápi. Jinde je ukryli zase v komoře. V garáži pod svou kanceláří poskytl čápům azyl i starosta jedné z tamních vesnic. Ptáků tam má nejméně třicet.

Čáp bílý patří mezi chráněné druhy, jakožto volně žijící pták nemůže být dlouho držen v zajetí. Tenhle případ je výjimkou. Podle pamětníků to ale není poprvé, kdy krutá zima překazila čápům plány.