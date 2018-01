Paříž pod vodou! Seina stoupá k šesti metrům. Krysy pustoší město

Úřady už vyhlásily druhý nejvyšší stupeň pohotovosti. Ve čtvrtek ráno dosáhla voda u Slavkovského mostu výšky 5,44 metru, v pátek už to bylo 5,5 metrů. Podle meteorologů bude hladina řeky Seiny o víkendu dál stoupat - v sobotu zřejmě dosáhne úrovně 6,2 metru.





To by bylo ještě o deset centimetrů víc než v roce 2016, kdy Seina dosáhla maxima za posledních zhruba sto let – tedy čtyř metrů nad běžnou úrovní. Francie označují současnou situaci za vážnou.

Záchranáři už pro jistotu evakuovali stovky lidí. Ostatní Pařížany vyzývají úřady k bdělosti.

Ze stoupající hladiny vody má obavu vedení muzeí Louvre a Orsay, která stojí nedaleko řeky. V Louvre plánují evakuaci vzácných exponátů v úseku islámského umění. Orsay dokonce přistoupilo k evakuaci části své sbírky.



Povodně mají dopad i na veřejnou dopravu. V Paříži zůstává přerušen provoz linky C příměstského vlaku RER, která vede podél Seiny. Linka C nebude minimálně do konce ledna. I železniční tratě jsou až do odvolání přerušeny.

Problémem jsou také krysy, které velká voda vyhnala z jejich skrýší v kanalizaci. Ve městě už stihly napáchat hotovou spoušť. Krys je podle odborníků v Paříži víc než lidí, píše France 24.