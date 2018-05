Putin otevřel most mezi Ruskem a Krymem, který Rusové anektovali

Rusové slavnostně otevřeli v úterý most spojující Rusko s anektovaným Krymem. Ceremoniálu se účastní i prezident Vladimir Putin. Přesný program ceremoniálu je ale tajný. Na 19 kilometrů dlouhý úsek vjedou automobily už zítra.

Po násilném obsazení Krymu v roce 2014 řešili obyvatelé problémy kvůli nedostatku surovin, poloostrov se také potýkal s vážnými dopravními problémy. Spojení s ruskou pevninou zajišťovaly trajekty, které ale často kvůli počasí nevyjížděly.

reklama

Rusko proto přistoupilo k vybudování mostu, který označuje za stavbu století. Most má podle portálu RT 19 kilometrů a pro veřejnou dopravu bude otevřen už zítra.

Dnes totiž probíhá ceremoniál k jeho otevření. Slavnosti se účastní i Vladimír Putin, není ale jasné, jestli se objeví ve své limuzíně, pojede v buldozeru s ostatními dělníky, nebo jim jen dá zelenou.

Most je určen pro silniční i železniční dopravu, úsek pro vlaky by měl být zprovozněn až v následujícím roce. Ještě několik měsíců na most nebudou moci kamiony, nejprve se musí otestovat bezpečnost mostu.