Princ Chales oslaví sedmdesátku! První párty měl už před půl rokem

Zahraniční cesta prince Charlese a jeho ženy Camilly po bývalých britských koloniích je v plném proudu. Devítidenní turné po africkém kontinentě zahájil následník britského trůnu v gambijském hlavním městě Banjul. Zpátky do Británie se vrátí krátce před oslavou svých 70. narozenin.

Velkolepá vojenská přehlídka i bouřlivý aplaus mnohatisícového davu. Tak vypadalo přivítání prince Charlese a vévodkyně z Cornwallu Camilly v gambijském hlavním městě Banjul Právě tam se následník britského trůnu rozhodl zahájit svou devítidenní návštěvu Afriky.

"Tato návštěva je příležitostí, jak oslavit přátelské pouto mezi Spojeným královstvím a Gambií, četné kontakty mezi našimi národy a vzájemnou spolupráci," prohlásil princ Charles.

Vedle státní večeře s gambijským prezidentem Barowem a jeho manželkou se slavný britský pár setkal také s dětmi z místní základní školy. Princ Charles pak položil věnec z vlčích máků k památníku vojáků Commonwealthu, kteří na africkém kontinentu padli během druhé světové války.

Ještě v pátek následník britského trůnu odletí do Ghany a odtud pak do Nigérie. Zpět do Londýna se s Camillou vrátí krátce před oslavami svých 70. narozenin, které se uskuteční v Buckinghamském paláci.

Na slavnostní recepci a následnou večeři mají vedle nejbližších příbuzných z britské královské rodiny dorazit i zástupci jiných evropských rodů. A chybět nejspíš nebude ani slavnostní řeč Charlesovy matky královny Alžběty.

Charles už ale začal své narozeniny slavit před půl rokem. V květnu pořádala Alžběta v zahradách Buckinghamského paláce slavnost, na kterou bylo pozváno více než šest tisíc lidí. Stejně jako oslava narozenin královny se i ta Charlesova přesunula na květen kvůli počasí. V listopadu chce pak slavit jen se svými nejbližšími.