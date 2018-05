Princ William udělal před svatbou osudnou chybu! Poučí se Harry?

Přestože královská svatba musí být naplánována do posledního detailu a organizátoři nenechávají nic náhodě, stále se může hodně pokazit. Zřejmě to nebude trapný proslov nebo výstup podivného příbuzného, kterého se obávají "běžní" snoubenci, ale něco jiného.

Své zkušenosti s tím má i Harryho starší bratr William, který si bral vyvolenou Kate Middleton před sedmi lety. A přestože obřad to byl krásný a všichni hosté si ho pochvalovali, William si ho příliš neužil. Noc předtím totiž spal jen půl hodiny, píše portál Daily Mirror.

Kdo by si ale myslel, že princ ponocoval kvůli popíjení s kumpány na rozlučce se svobodou a tančení na stole do pěti ráno, mýlil by se. William nemohl spát kvůli mnohem prozaičtějšímu důvodu, který by se v případě Harryho dal lehce vyřešit.

Vzhůru prý Williama udržoval rozradostněný dav, který se vpředvečer svatby shromáždil před sídlem Clarence House. "Všichni zpívali a povzbuzovali úplně celou noc. To jejich nadšení spolu s velkou nervozitou a hlasitým zpěvem... No prostě jsem spal asi půl hodiny," přiznal.

Přestože podobná podpora prince Harryho jistě potěší, mohl by se poučit z bratrovy chyby a pořídit si kvalitní špunty do uší. Anebo strávit noc před obřadem na nějakém klidnějším místě, kde ho fanoušci královské rodiny neobjeví.