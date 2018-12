Princ William změnil plány na Vánoce! Kate probrečela noci

Princ William v roce 2006 řekl tehdy své přítelkyni Kate, že s ní na Vánoce nebude. Ve své knize "The Making of a Royal Romance" to uvedla Katie Nicholl. "Na poslední chvíli William změnil své plány a rozhodl se zůstat se svou rodinou," napsala Kate.

Podle Nicholl byla Kate velmi nešťastná a plakala. Kate Williamovo rozhodnutí brala jako znamení něčeho špatného. Bála se, že to pro jejich vztah nebude dobré, napsal deník Mirror.

"William hodně přemýšlel a sedl si se svým otcem i babičkou, aby s nimi prodiskutoval budoucnost jeho vztahu s Kate. Oba mu poradili, aby ve vztahu tolik nespěchal," řekla podle deníku The Sun Nicholl.

Pár se také v roce 2007 rozešel, ale poté se znovu dali dohromady a v roce 2011 měli svatbu. Teď spolu vychovávají prince George, princeznu Charlotte a prince Louise.

