První narozeniny Novy a odbory v ulicích. Připomeňte si rok 1995

Je tady další díl nového seriálu k pětadvaceti letům televize Nova, ve kterém si budeme postupně připomínat každý rok její historie. Podívejte se, co jsme společně vídali v Televizních novinách ve druhém roce fungování Novy, tedy v roce 1995.

Začátek roku 1995 se nesl v atmosféře společenského neklidu. Vláda Václava Klause prosazovala ekonomické reformy s cílem zajistit přebytkový rozpočet. Odborům se nelíbilo plánované prodloužení doby odchodu do důchodu, ani propad důchodů průměrných.

"Odbory by měly se zabývat odborářskými věcmi, já prostě prohlašuji, že spor o tom, jaká má být výše přídavků pro jednotlivé důchodové skupiny lidí není odborářský problém," zaznělo na demonstraci.

Po stávce téměř milionu a půl zaměstnanců, kteří proti reformám vystoupili na přelomu roku, se v březnu 1995 na Staroměstském náměstí navzdory hustému dešti sešlo na sto tisíc demonstrantů. Shoda národa, která panovala ohledně transformace socialistické ekonomiky, byla u konce. Lidé se začali zajímat o sociální jistoty, což se odrazilo na podpoře pravicového premiéra Klause. Tehdy mu důvěřovalo sice 51 % voličů, to ale bylo o dvacet procent méně než v roce 1994.

V roce 1995 jsme si taky poprvé zaplatili za jízdu po dálnici. U aut do 3,5 tuny to bylo 400 korun za rok. Velké nadšení to nevyvolalo, hlavně kvůli špatnému stavu některých komunikací.

Mimořádně bohatý rok jsme zažili v oblasti kultury. Seznam světového dědictví UNESCO se rozrostl o dalšího českého zástupce, historické centrum Kutné hory. Na pražský strahovský stadion se přivalily kameny. Druhému koncertu skupiny Rolling Stones v Praze přihlíželo přes 130 tisíc fanoušků, včetně premiéra a prezidenta. Václavu Havlovi dokonce Stouni věnovali speciální osvětlení španělského sálu. Do Česka zavítal už podruhé také svatý otec. V Olomouci svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.

No obrazovkách Novy si diváci mohli užít první ryze český sitkom Nováci nebo astrologickou poradnu Karla Šípa pod názvem Horoskopičiny.

Nevyhnulo se nám ale i několik tragédií. 26. května došlo k jednomu z největších požárů v dějinách Česka. Hořet začalo v jedenáctém patře pražského hotelu Olympik. Při požáru zahynulo osm lidí a přes třicet jich bylo zraněno. Celková škoda přesáhla 34 milionů korun.

K neštěstí došlo i na železnici. U zastávky Koruna na Chrudimsku se srazily dva vlaky, při nehodě zahynulo 19 osob. Tragická nehoda ale urychlila zavádění traťového rádiového systému, jehož absence znemožnila, aby byl osobní vlak včas varován.

Českým policistům se podařilo zatknout Karla Kopáče, organizátora gangu Orlických vrahů. Ten má na svědomí vraždy pěti podnikatelů, jejichž těla pak členové gangu schovali do sudů s louhem a naházeli na dno Orlické přehrady. A na pilno měli i policisté na Slovensku. Našimi sousedy otřásl únos syna slovenského prezidenta Michala Kováče, který byl násilně zavlečen do rakouského Hainburgu.

Z akce byla podezřelá Slovenská informační služba. Důsledkem únosu mělo být zřejmě odstoupení prezidenta Michala Kováče z funkce. Ten v ní nakonec zůstal až do konce funkčního období. Kauza nebyla nikdy zcela vyšetřena.

Jako jeden národ Češi i Slováci oplakali odchod oblíbeného herce z československých filmů Josefa Kemra. Do hudebního nebe odešla v pouhých 48 letech legenda české country hudby Michal Tučný.

Na svět naopak přišly hudební talenty současnosti Celeste Buckingham, Anna Slováčková a Mikolas Josef i loňská sportovkyně roku Ester Ledecká. Ta loni jako první sportovkyně v dějinách získala na jedné zimní olympiádě zlaté medaile ve dvou různých disciplínách.