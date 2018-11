Připravte se na pořádný smrad! Chystají se kontroly úniku plynu

Zemní plyn - vysoce hořlavá látka bez zápachu, jejíž hlavní složkou je výbušný metan. Aby se zjistilo, že uniká z potrubí přidává se do něj silně zapáchající látka. Příští týden to bude dvojnásobné množství.

"Je to takový velmi nepříjemný sirný zápach - bezpečně každý podle toho pozná, že mu uniká zemní plyn," uvedl mluvčí společnosti Innogy Pavel Zajíc.

"Při zjištění úniku zemního plynu člověk by měl odvětrat prostor, zastavit hlavní uzávěr plynu, nepoužívat spotřebiče," vysvětlil technik Martin Dolanský. Kdo únik plynu ucítí, hned by měl volat pohotovostní službu. Jenže málokdo zná její číslo. Číslo nepřetržité havarijní služby mají všichni distributoři v Česku stejné - je to 1239.

"Nárazovou odorizaci provádíme vždy před zahájením topné sezóny, a její cíl je jednoznačný - máme objevit i sebemenší úniky plynu na naší distribuční soustavě," informoval Pavel Zajíc.

Zodpovědnost odběratelů začíná podle plynařů hned za přípojkou. Proto doporučují pravidelně, alespoň jednou ročně, kontrolovat hlavní uzávěr plynu, všechny rozvody i spotřebiče. Ovšem ani to nedokáže zabránit explozím, které si v Česku každoročně vyžádají několik lidských životů a způsobí obrovské škody.

Zapáchající látku budou tři hlavní distributoři přidávat do zemního plynu od pondělí do pátku 23. listopadu.