Připravte si houby na zimu! Tohle je nejlepší recept našich dědečků

Jeden z vůbec nejlepších octových nálevů, do kterého se houby nakládají, pochází z Liberce. Vznikl už v roce 1973 systémem pokus - omyl.

"Nálev jsem vylil, protože to nebylo k jídlu a od okurek výborný nálev, tím jsem to zalil a tím to dostalo lepší chuť a teď jsme bádali, jak udělat přímo nálev," vysvětlil mykolog Josef Sedláček.

Vylepšovali ho a pilovali 42 let. A liberecký nálev vyhrál všechny soutěže. "My už to ani nevylepšujeme," doplnil autor nálevu.

"Nálev, který jsme tady dali dohromady, je dokonalý a nepřekonatelný," myslí si mykolog Zdeněk Pelda. Ten byl zase prvním, kdo do nálevu dal kořenovou zeleninu a cibuli.

"A vzpomněl jsem si na dobrou chuť, kterou jsem vždycky cítil, když maminka nakládala maso na svíčkovou. To mně děsně chutnalo a tak jsem to zkoušel aplikovat a ono to vyšlo," popsal Pelda.





